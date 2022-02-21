Після визнання РФ т. зв. ЛНР/ДНР Україна може претендувати на ПДЧ у НАТО - Фріз

Після указів президента Російської Федерації Володимира Путіна про визнання так званих ЛНР/ДНР Україна має повне право претендувати на План дій щодо членства в НАТО, вважає народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз.

"Ми можемо звертатися до наших міжнародних партнерів щодо надання Україні ПДЧ, оскільки більше не існує, з точки зору пана Путіна, внутрішнього конфлікту на території держави Україна, що дає нам право претендувати на можливість більш тісних кооперації та співпраці з Північноатлантичним альянсом", - сказала Фріз у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок увечері.