Звернення Верховної Ради із закликом сприяти прискоренню вступу України до НАТО не має прив'язки до ПДЧ, цю тему знято - Кулеба

Звернення Верховної Ради із закликом до держав-членів НАТО сприяти прискоренню вступу України до Альянсу не має прив'язки до отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ), повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я завжди був переконаний у тому, що нам цю фазу (ПДЧ у НАТО - ІФ-У) потрібно проскочити. І коли для цього склалися історичні обставини - подача нової заявки на членство - ми і перезавантажили всю цю історію. Що стосується парламенту, то стану на захист, вони згадали рішення в Бухаресті, тому що це фундамент ідеї про те, що Україна буде членом НАТО. НАТО тоді це вперше сказало, потім прив'язали до ПДЧ. Але тема ПДЧ знімається, вона знята", - сказав Кулеба під час бесіди з журналістом Вадимом Карп'яком у прямому ефірі в інстаграмі.

Глава МЗС наголосив, що звернення Верховної Ради варто читати в контексті того, що саме в Бухаресті Україні було обіцяно членство, і "настав час його надати". "А не в прив'язці до ПДЧ", - пояснив Кулеба.

Він зазначив, що спікер українського парламенту Руслан Стефанчук також підтримує ідею, що ПДЧ Україні не потрібен.

За словами міністра, "ПДЧ було придумано для того, щоб уповільнювати членство України в НАТО".

10 квітня Верховна Рада ухвалила звернення до держав-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) і парламентської асамблеї НАТО із закликом сприяти прискоренню вступу України до Альянсу.

Верховна Рада, зокрема, закликає парламенти держав-членів НАТО і парламентську асамблею НАТО виконати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо членства України.