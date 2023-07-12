Події

13:28 12.07.2023

Зеленський назвав важливим результатом відмову від ПДЧ на шляху до НАТО - Зеленський

1 хв читати
Зеленський назвав важливим результатом відмову від ПДЧ на шляху до НАТО - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав важливим результатом відмову від Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО на шляху України до альянсу.

"Важливий результат - це визнання, що Україна не потребує Плану дії щодо членства на шляху", - сказав він у середу на пресконференції у Вільнюсі.

"Я думаю, що цей успіх на саміті для всіх нас, для України, наших воїнів, для наших громадян, для наших дітей, для всіх абсолютно", - додав президент.

"Вміле застосування зброї країн НАТО нашими воїнами вже довело, що глобальна демократія сильніша, ніж будь-які терористичні загрози проти нас. При цьому навіть під час повномасштабної війни з Росією Україна продовжує реформи", - зазначив Зеленський.

Зокрема, сказав він, "гарантії безпеки так важливі для людей. Гарантії безпеки для України на шляху до НАТО. Не замість цього, - я ще раз на цьому наголошую, а саме гарантії безпеки на шляху інтеграції. І сьогодні ці гарантії безпеки може підтвердити "Велика сімка".

"І я думаю, що якщо це станеться, ми будемо над цим працювати, це буде справді настільки важливим для нас конкретним успіхом. Можемо констатувати, що результати саміту хороші, але якби було запрошення, вони були б ідеальні", - підсумував він.

Теги: #нато #відмова #пдч #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:51 12.07.2023
Касетні снаряди використовуватимуться лише по військових цілях на окупованій частині України - Зеленський

Касетні снаряди використовуватимуться лише по військових цілях на окупованій частині України - Зеленський

13:43 12.07.2023
Столтенберг: Сьогодні ми зустрічаємося як рівні, завтра ми зустрінемося як союзники

Столтенберг: Сьогодні ми зустрічаємося як рівні, завтра ми зустрінемося як союзники

13:40 12.07.2023
Гарантії від країн G7 можуть стати "парасолькою безпеки" для України - Зеленський

Гарантії від країн G7 можуть стати "парасолькою безпеки" для України - Зеленський

12:21 12.07.2023
Зеленський і Трюдо обговорили продовження надання Україні посиленої військово-технічної допомоги

Зеленський і Трюдо обговорили продовження надання Україні посиленої військово-технічної допомоги

12:14 12.07.2023
Зеленський розпочав переговори з прем'єром Австралії на полях саміту НАТО

Зеленський розпочав переговори з прем'єром Австралії на полях саміту НАТО

11:56 12.07.2023
Зеленський обговорив гарантії безпеки з Шольцом

Зеленський обговорив гарантії безпеки з Шольцом

11:42 12.07.2023
Зеленський і Сунак розпочали переговори на полях саміту НАТО

Зеленський і Сунак розпочали переговори на полях саміту НАТО

10:59 12.07.2023
Зеленський повідомив про початок зустрічі з Трюдо

Зеленський повідомив про початок зустрічі з Трюдо

10:31 12.07.2023
Зеленський прибув на саміт НАТО у Вільнюсі

Зеленський прибув на саміт НАТО у Вільнюсі

09:31 12.07.2023
Естонія розширює можливості прийому військ НАТО

Естонія розширює можливості прийому військ НАТО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Касетні снаряди використовуватимуться лише по військових цілях на окупованій частині України - Зеленський

Столтенберг: Сьогодні ми зустрічаємося як рівні, завтра ми зустрінемося як союзники

Гарантії від країн G7 можуть стати "парасолькою безпеки" для України - Зеленський

Зеленський і Трюдо обговорили продовження надання Україні посиленої військово-технічної допомоги

Касетні боєприпаси змінять правила гри на полі бою - Резніков

ОСТАННЄ

Франція вже підготувала майже 5200 українських військових - міністр оборони

На Закарпатті затримано агента ФСБ, який допомагав ворогу захоплювати Сєвєродонецьк

Норвегія передає Україні додаткову тисячу крихітних дронів Black Hornet для розвідки

На Закарпатті та Прикарпатті в четвер очікуються значні дощі

Касетні боєприпаси змінять правила гри на полі бою - Резніков

Готовність "Харківських теплових мереж" до нового опалювального сезону становить 48%

Суд визнав незаконним наказ Держкіно про реорганізацію "Довженко-Центру"

До Єдиного реєстру зниклих безвісти внесено інформацію про понад 24 тис. осіб

Унаслідок обстрілів у Торецьку поранено одну особу, пошкоджено 12 будинків

Кабмін урегулював надання статусу УБД цивільним добровольцям, які брали безпосередню участь у захисті України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА