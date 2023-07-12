Зеленський назвав важливим результатом відмову від ПДЧ на шляху до НАТО - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав важливим результатом відмову від Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО на шляху України до альянсу.

"Важливий результат - це визнання, що Україна не потребує Плану дії щодо членства на шляху", - сказав він у середу на пресконференції у Вільнюсі.

"Я думаю, що цей успіх на саміті для всіх нас, для України, наших воїнів, для наших громадян, для наших дітей, для всіх абсолютно", - додав президент.

"Вміле застосування зброї країн НАТО нашими воїнами вже довело, що глобальна демократія сильніша, ніж будь-які терористичні загрози проти нас. При цьому навіть під час повномасштабної війни з Росією Україна продовжує реформи", - зазначив Зеленський.

Зокрема, сказав він, "гарантії безпеки так важливі для людей. Гарантії безпеки для України на шляху до НАТО. Не замість цього, - я ще раз на цьому наголошую, а саме гарантії безпеки на шляху інтеграції. І сьогодні ці гарантії безпеки може підтвердити "Велика сімка".

"І я думаю, що якщо це станеться, ми будемо над цим працювати, це буде справді настільки важливим для нас конкретним успіхом. Можемо констатувати, що результати саміту хороші, але якби було запрошення, вони були б ідеальні", - підсумував він.