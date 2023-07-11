Події

18:13 11.07.2023

НАТО прибрало ПДЧ із вимог до України щодо майбутнього членства - Столтенберг

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НАТО прибрало ПДЧ із вимог до України щодо майбутнього членства - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що союзники Організації Північноатлантичного договору погодилися прибрати виконання Україною Плану дій щодо членства.

Про це він повідомив на пресконференції, яка відбулася у вівторок у Вільнюсі після завершення засідання глав держав і урядів країн-членів організації.

"Ми підтвердили, що Україна буде членом НАТО, і погодилися прибрати вимогу про План дій щодо членства. Це змінить український шлях до членства - з процесу, який складається з двох кроків, на процес одного кроку", - сказав Столтенберг.

Теги: #нато #україна #столтенберг #пдч

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