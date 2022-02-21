Політика

21:55 21.02.2022

Президенти Євроради Мішель та Єврокомісії фон дер Ляєн: Визнання Путіним "ДНР" і "ДНР" - порушення терцілісності України та Мінських домовленостей

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Президенти Євроради Мішель та Єврокомісії фон дер Ляєн: Визнання Путіним "ДНР" і "ДНР" - порушення терцілісності України та Мінських домовленостей

Президенти Європейської ради Шарль Мішель та Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляють, що визнання президентом Росії Володимиром Путіним так званих "Луганської та Донецької народних республік" є порушенням територіальної цілісності України та Мінських домовленостей.

Про це вони написали на своїй сторінці у Твіттері.

"Визнання двох сепаратистських територій в Україні є кричущим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та Мінських домовленостей. ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю на знак солідарності з президентом України Зеленським", - йдеться в записах.

Крім того, фон дер Ляєн додала, що "ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю на знак солідарності з Україною".

 

 

Теги: #рф #днр #лнр #єврорада
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