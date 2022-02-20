Політика

08:07 20.02.2022

Макрон готовий докласти нових зусиль для врегулювання ситуації навколо України

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Макрон готовий докласти нових зусиль для врегулювання ситуації навколо України

Президент Франції Емманюель Макрон готовий докладати зусиль, щоб досягти деескалації ситуації навколо України, повідомляє телеканал BFMTV із посиланням на Єлисейський палац.

"Президент республіки піде на будь-які ризики, щоб зберегти стабільність і мир у Європі. Якщо для досягнення цієї мети потрібен новий закордонний візит, він його здійснить", - зазначили у канцелярії Макрона.

У суботу Макрон провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а в неділю у нього заплановано телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

 

 

Теги: #україна #франція #ситуація #макрон
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