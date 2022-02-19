Кулеба запросив Трійку ОБСЄ відвідати Україну для встановлення фактів у рамках механізму раннього попередження

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив в Україну Трійку ОБСЄ для встановлення фактів у рамках механізму раннього попередження.

"Я запрошую Трійку ОБСЄ, Анн Лінде, Збігнева Рау та Буяра Османі, невідкладно здійснити візит до України задля встановлення фактів у рамках механізму раннього попередження, який був активований генеральною секретаркою ОБСЄ Гельгою Шмід минулого тижня", - написав Кулеба у Twitter-акаунті.

Трійка ОБСЄ складається з колишнього, нинішнього і наступного діючих голів ОБСЄ.