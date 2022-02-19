Політика

18:54 19.02.2022

Кулеба запросив Трійку ОБСЄ відвідати Україну для встановлення фактів у рамках механізму раннього попередження

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Кулеба запросив Трійку ОБСЄ відвідати Україну для встановлення фактів у рамках механізму раннього попередження

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив в Україну Трійку ОБСЄ для встановлення фактів у рамках механізму раннього попередження.

"Я запрошую Трійку ОБСЄ, Анн Лінде, Збігнева Рау та Буяра Османі, невідкладно здійснити візит до України задля встановлення фактів у рамках механізму раннього попередження, який був активований генеральною секретаркою ОБСЄ Гельгою Шмід минулого тижня", - написав Кулеба у Twitter-акаунті.

Трійка ОБСЄ складається з колишнього, нинішнього і наступного діючих голів ОБСЄ.

 

Теги: #обсє #кулеба
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