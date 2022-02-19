Глава Єврокомісії: вітаю мужність Зеленського та українського народу в ці важкі часи

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що вітає мужність українського народу в такі важкі часи і відзначила сильну підтримку суверенної України на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Я вітаю мужність президента України Володимира Зеленського та українського народу в ці важкі часи. Тут, у Мюнхені, на конференції з безпеки, є сильна підтримка вільної та суверенної України. Він заслуговує на нашу підтримку", - написала фон дер Ляєн у своєму Twitter в суботу ввечері.