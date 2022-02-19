Політика

18:23 19.02.2022

Канада хоче залишати своє представництво в Україні якомога довше - глава МЗС

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Канада хоче залишати своє представництво в Україні якомога довше - глава МЗС

Канада хоче залишати своє представництво в Україні якомога довше, і зараз перемістила своє посольство до Львова, повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

"Ми хочемо залишатися в Україні якомога довше. У нас 1,4 млн українських канадців. І у нас одна з найбільших діаспор поза Україною, ми - один із найкращих друзів України, ми провели навчання 30 тис. резервістів і солдатів збройний сил і Національної гвардії з 2014 року. Тому ми вирішили залишатися якомога довше у Львові, щоб мати наші консульські послуги, посла. Так що ми не закрили наше посольство, ми перемістили його", - сказала Жолі на 5-му "Українському ланчі" в Мюнхені в суботу.

Вона зазначила, що як розуміє Канада, уряд України залишатиметься в Києві якомога довше, "що надзвичайно важливо, щоб показати мужність і рішучість своєму народу продовжувати боротися".

Жолі зазначила, що після запровадження пакету санкцій у разі вторгнення РФ в Україну він може бути розширений.

"У перший день наш пакет вже готовий. Але ми також знаємо, що в другий, третій, четвертий день ми будемо додавати імена, організації, людей. Це мета і ми хочемо переконатися, що тиск триває", - запевнила міністр.

5-й "Український ланч" у Мюнхені на тему "Безпека Європи вирішується в Україні" організований Фондом Віктора Пінчука та Ялтинською Європейською Стратегією (YES) з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки.

Мета Українського ланчу в Мюнхені - просування України в порядку денному глобальної безпеки і відзначення важливості України для безпеки Європи і міжнародного порядку. Дискусія зосередилася на питаннях загрози безпеці України, на тому, що це означає для Європи, і які шляхи просування існують у цьому питанні.

Теги: #посольство #канада #львів
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