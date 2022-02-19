Політика

18:22 19.02.2022

Україна вимагає негайного розблокування переговорів у ТКГ – Зеленський

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Україна вимагає негайного розблокування переговорів у ТКГ – Зеленський

Україна вимагає негайного розблокування переговорного процесу в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі, заявив президент України Володимир Зеленський.

"У Тристоронній контактній групі, у Мінському процесі є пропозиції та законні драфти (врегулювання – ІФ), але все заблоковано, ніхто про це не говорить. Україна вимагає негайного розблокування переговорного процесу у ТКГ", - заявив Зеленський у суботу, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки.

Він додав, що два роки тому домовився з главами Німеччини, Франції, Росії про повномасштабне припинення вогню.

"Україна ретельно дотримується цих домовленостей. Ми максимально стримані на тлі постійних провокацій. Ми постійно вносимо пропозиції в рамках "нормандської четвірки" та ТКГ. І що ми бачимо? Снаряди, кулі з того боку, гинуть, зазнають поранень наші бійці, мирні громадяни, руйнується цивільна інфраструктура", - сказав він, відзначивши загострення на Донбасі останніми днями.

За його словами, дуже важливо припинити обмеження допуску спостерігачів ОБСЄ на тимчасово окуповані території.

"Їм погрожують, їх лякають... Заблоковане вирішення всіх гуманітарних питань, включно з обміном утримуваними особами, незважаючи на те, що Україна передавала списки на узгодження...", – сказав Зеленський.

Як він наголосив, водночас "з боку Росії та самопроголошених республік триває деструктивна і під надуманими приводами позиція, що нібито саме Україна робить усе можливе, щоб зірвати роботу з мирного врегулювання, включно з обговоренням політичних питань".

Теги: #агресія_рф #ткг #зеленський
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