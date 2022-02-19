Превентивні санкції проти РФ можуть допомогти мирному вирішенню ситуації - Зеленський на зустрічі з Гарріс

Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції проти РФ можуть допомогти мирному врегулюванню в питанні деескалації.

"Перед агресією (Росії - ІФ) ми розуміємо, що санкції можуть принести мирне рішення (в деескалації – ІФ). Тому я хотів би поділитися з вами, як ми бачимо цю ситуацію і що може спрацювати: ми віримо в наші сили й у підтримку наших партнерів", - сказав Зеленський під час зустрічі з віце-президентом США Камалою Гарріс на полях Мюнхенської конференції з безпеки в суботу.