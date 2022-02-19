Віцепрезидент США: ми продовжимо підтримувати народ України

США надали Україні значну допомогу з безпеки, гуманітарну та економічну допомогу, і продовжать підтримувати народ України, повідомила віцепрезидент США Камала Гарріс.

"Сполучені Штати надали значну підтримку Україні: допомогу з безпеки, гуманітарну допомогу та економічну допомогу, і ми продовжимо підтримувати народ України", - сказала Гарріс на Мюнхенській конференції з безпеки в п'ятницю.

Вона також нагадала слова президента США Джо Байдена про те, що військові США не будуть розгорнуті для того, щоб воювати в Україні. "Але вони будуть захищати кожен дюйм території НАТО", - наголосила Гарріс.

Віцепрезидент заявила, що США дотримуватимуться принципів, встановлених після двох Світових воєн: що народи мають право вибирати свою форму правління; що нації мають право вибирати свої альянси; що вони мають невід'ємні права, які уряди повинні захищати; що верховенство права необхідно плекати; що суверенітет і територіальну цілісність всіх держав необхідно поважати, а національні кордони не можна змінювати силою.