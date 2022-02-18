Політика

12:51 18.02.2022

Юлія Тимошенко: Україна має всі підстави клопотати про списання зовнішнього боргу

2 хв читати
Юлія Тимошенко: Україна має всі підстави клопотати про списання зовнішнього боргу

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликала президента України Володимира Зеленського під час запланованої зустрічі з віцепрезидентом США Камалою Гарріс на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, 19 лютого, порушити питання списання боргів України, щоб звільнені кошти спрямувати на зміцнення армії, повідомляється на сайті політсили.

"Наш зовнішній борг становить близько $52 млрд. Ми не маємо права самостійно припинити його сплату, але можна провести переговори з фактично другою людиною у США та пояснити, що ці кошти ми зобов'язані використати на створення сильної армії для виконання функції стримування", – пояснила Тимошенко в ефірі програми "Право на владу".

"Навіть якщо ескалація мине через декілька тижнів, це не означає, що країна залишиться у спокої. Нам потрібна армія №1, яка буде такої потужності, щоб будь-який агресор, який захоче прийти в Україну, знав ціну, яку він заплатить", - додала лідерка "Батьківщини".

Крім того, на її переконання, президент має чітко озвучити неприйнятність деяких пунктів Мінських угод для України та наполягати на виконанні гарантій, наданих Будапештським меморандумом. Також політик додала, що в рамках Будапештського меморандуму можна порушити питання про забезпечення України в достатній кількості високоефективною зброєю.

"Нам дали гарантії боронити нашу територію, не допускати агресії чи будь-якої окупації наших земель. Зараз гаранти зобов'язані надати допомогу", – наголосила голова партії.

За її словами, усвідомивши, що українці боронять від ворога не лише свою країну, а й увесь світ, партнери зможуть надати Україні реальну допомогу, головне – чітко озвучити державницьку позицію.

"Нам треба стати безпрецедентно сильними, сильними військово, та домогтися списання боргу. Адже світ розуміє, що ми боронимо не лише Україну, ми боронимо світ", – підсумувала Тимошенко.

Теги: #тимошенко #батьківщина #держборг
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:48 15.02.2022
У разі визнання РФ т. зв. Л/ДНР у світової спільноти є абсолютні козирі для впровадження найсуворіших санкцій проти Росії - нардеп Соболєв

У разі визнання РФ т. зв. Л/ДНР у світової спільноти є абсолютні козирі для впровадження найсуворіших санкцій проти Росії - нардеп Соболєв

11:45 15.02.2022
"Батьківщина" запропонувала ВР ініціювати мирні переговори у новому форматі

"Батьківщина" запропонувала ВР ініціювати мирні переговори у новому форматі

13:05 14.02.2022
Тимошенко закликає ВР дати оцінку Мінським угодам

Тимошенко закликає ВР дати оцінку Мінським угодам

21:28 13.02.2022
Україна готова брати на себе фінзобов'язання з безпеки літаків в українському небі

Україна готова брати на себе фінзобов'язання з безпеки літаків в українському небі

18:09 11.02.2022
Держава надасть фінансову підтримку медзакладам, які не можуть підвищити зарплату працівникам, - заступник голови ОП

Держава надасть фінансову підтримку медзакладам, які не можуть підвищити зарплату працівникам, - заступник голови ОП

13:53 08.02.2022
Тимошенко застерегла владу від реалізації Мінських угод

Тимошенко застерегла владу від реалізації Мінських угод

13:05 03.02.2022
Ситуація з вибухом газу в багатоповерхівці у Кропивницькому на контролі у Зеленського - заступник голови Офісу президента

Ситуація з вибухом газу в багатоповерхівці у Кропивницькому на контролі у Зеленського - заступник голови Офісу президента

16:17 31.01.2022
Тимошенко заявила про нездійсненність Мінських домовленостей та необхідність "вийти з глухого кута"

Тимошенко заявила про нездійсненність Мінських домовленостей та необхідність "вийти з глухого кута"

13:19 28.01.2022
Тимошенко: Україну намагаються змусити до виконання неприйнятних Мінських домовленостей

Тимошенко: Україну намагаються змусити до виконання неприйнятних Мінських домовленостей

20:53 25.01.2022
Україна може здійснити рефінансування держборгу у 2022 році виключно за рахунок МФО

Україна може здійснити рефінансування держборгу у 2022 році виключно за рахунок МФО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Велика Британія та Польща і далі підтримуватимуть Україну та стоятимуть разом із нею перед лицем російської агресії – заява

Зеленський лідирує у президентському рейтингу з 25% голосів, у Порошенка 22% - КМІС

Кучма не вірить, що Путін визнає незалежність так званих республік на Донбасі

ТКГ обговорить законопроєкт про особливий статус Донбасу - Шольц

Росію не влаштовують обіцянки не приймати Україну до НАТО - Путін

ОСТАННЄ

Кличко виступив перед німецькими політиками у Мюнхені: Ми маємо спільно зупинити агресора

Велика Британія та Польща і далі підтримуватимуть Україну та стоятимуть разом із нею перед лицем російської агресії – заява

Дипломатія – єдиний відповідальний шлях вирішення кризи на кордоні РФ з Україною

Посадовий оклад спікера Ради на 20% вищий за посадовий оклад нардепа - члена комітету

Рада працюватиме у пленарному режимі 21-25 лютого

Україна продовжує боротися за глобальні довгострокові гарантії безпеки

До Ради проходять 8 партій, зокрема, партія Мураєва та Притули - опитування "Рейтингу"

Зеленський лідирує у президентському рейтингу – опитування

Зеленський лідирує у президентському рейтингу з 25% голосів, у Порошенка 22% - КМІС

До Ради проходять 7 партій, лідирує "Євросолідарність" - КМІС

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА