Кличко виступив перед німецькими політиками у Мюнхені: Ми маємо спільно зупинити агресора

Росія розцінює Україну як небезпеку для російського авторитаризму, і саме через неї нині проходить лінія глобального протистояння між демократією та авторитаризмом, заявив лідер партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко, виступаючи у земельному парламенті Баварії перед депутатами парламенту та членом уряду Баварії.

Як повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації у п'ятницю, політик під час виступу зазначив, що керівництво РФ не залишає прагнень відродити Російську імперію чи Радянський Союз, а також переглянути на свою користь європейський порядок після 1989 року.

"Щоб реалізувати свої плани, Путіну потрібно встановити контроль над Україною. І це питання не тільки геополітики. Для авторитарної Росії демократична, успішна і орієнтована на членство в ЄС та НАТО Україна становить смертельну небезпеку… Ми знаходимось перед реальною загрозою масштабного вторгнення на нашу землю російських військ", – наголосив Кличко.

Він зазначив, що РФ своїми діями щодо України, починаючи з 2014 року, повністю знищила систему європейської безпеки та намагається нав'язати європейцям поділ континенту на зони впливу, ігноруючи принципи суверенітету і територіальної цілісності держав, замінити міжнародне право на право сильного.

"Саме тому ми маємо спільно зупинити агресора! Не дати йому диктувати свою політичну волю, шантажувати Україну та демократичний світ. Без цього неможливі стабільність і мир у Європі. Так, я впевнений, що агресора можна зупинити. Ми бачимо, що Путін (президент РФ Володимир Путін - ІФ) розуміє тільки аргументи, підкріплені силою. Тому до дипломатичних зусиль необхідно додати суттєве посилення санкцій проти Росії. Та посилити військове співробітництво партнерів з Україною", - сказав мер Києва.

За його словами, санкції мають бути болючими для РФ. "Якщо вони зможуть відвернути кровопролиття в центрі Європи, хіба це не більш важливо, ніж тимчасові побутові та економічні незручності?! Нехай задумаються про це ті, хто виступає за продовження реалізації "Північного потоку – 2". Бо не можна декларувати відданість високим принципам і посилювати свою енергетичну залежність від Росії", – сказав Кличко.

Мер Києва також висловив розуміння того, наскільки складним для Німеччини є питання постачання зброї в Україну. "Але я закликаю вас зрозуміти, що в Європі сьогодні склалася дуже небезпечна ситуація... Україна повинна мати засоби, щоби захищати своїх громадян від безжалісної, озброєної до зубів російської армії", – наголосив лідер "УДАРу".

Кличко бере участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки, головною темою конференції стануть глобальні виклики – пандемія та кліматична криза, захист демократії та регламентація новітніх технологій. Обговорюватимуть активізацію Трансатлантичного альянсу, зростаючу напругу у східній Європі, ситуацію в гарячих точках світу і роль ЄС у подоланні цих криз.

У п'ятницю, 18 лютого, Кличко візьме участь в офіційному відкритті Мюнхенської конференції, а також зустрінеться з делегацією Сенату США та європейськими політиками, після чого повернеться до Києва.