Політика

17:36 16.02.2022

До Ради проходять 8 партій, зокрема, партія Мураєва та Притули - опитування "Рейтингу"

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До Ради проходять 8 партій, зокрема, партія Мураєва та Притули - опитування "Рейтингу"

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, п'ятивідсотковий прохідний бар'єр подолали б вісім партій, свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 12-13 лютого.

"Партію "Слуга народу" готові підтримати 18,3% серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором, партію "Європейська солідарність" - 17,1%", - зазначається у звіті за підсумками дослідження, оприлюдненому у середу.

Партію "Батьківщина" готові підтримати 10,8% опитаних, "Опозиційну платформу - За життя" - 9,7%, партію Дмитра Разумкова "Розумна політика" - 5,9%, партію Євгена Мураєва "Наші" - 5,5%. За партію Сергія Притули "24 серпня" готові голосувати 5,3%, за партію "Сила і честь" - 5,2%.

Не подолали б п'ятивідсотковий прохідний бар'єр Радикальна партія з підтримкою 4,7%, партія "Українська стратегія Гройсмана" - 4%, Партія Шарія - 3,4%, "УДАР Віталія Кличка" та ВО "Свобода" - по 2,8%. Рейтинг інших політичних сил - не більше ніж 2%.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова система: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше ніж 2,2%.

Теги: #рада #рейтинг #партії
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