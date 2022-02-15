Політика

20:33 15.02.2022

Макрон звернувся до Москви з закликом не визнавати "незалежність" т. зв. Л/ДНР

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Макрон звернувся до Москви з закликом не визнавати "незалежність" т. зв. Л/ДНР

Президент Франції Еммануель Макрон закликав російське керівництво не визнавати "незалежність" т. зв. Л/ДНР.

"Французький президент Еммануель Макрон попросив російського президента Володимира Путіна не визнавати незалежність українських регіонів Донецька і Луганська", - цитує у вівторок CNN повідомлення Єлисейського палацу.

"Ми уважно стежимо за ситуацією і просимо Путіна не виконувати прохання Думи", - наводить телеканал слова представника канцелярії президента Франції.

Як повідомлялося, 15 лютого Держдума Російської Федерації на засіданні ухвалила постанову про негайне направлення президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання "незалежності" т. зв. Л/ДНР.

Теги: #україна #донбас #росія #франція
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