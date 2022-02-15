Боррель від імені ЄС засудив звернення Держдуми до Путіна про визнання т. зв. Л/ДНР

ЄС не сприймає рішення Держдуми РФ направити президенту Росії Володимиру Путіну звернення про визнання самопроголошених республік Донбасі незалежними державами, заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"ЄС рішуче засуджує рішення Держдуми РФ направити президенту Путіну звернення про визнання неконтрольованих урядом (України - ІФ) районів Донецької та Луганської областей незалежними утвореннями", - написав Боррель у вівторок у Twitter.

При цьому Боррель нагадав про незмінну підтримку ЄС територіальної цілісності України в її визнаних на міжнародному рівні кордонах. Він закликав РФ виконувати свої зобов'язання і проводити роботу з урегулювання кризи навколо України в "нормандському форматі" та в Тристоронній контактній групі.

Також глава європейської дипломатії зазначив, що в разі, якщо Москва визнає "незалежність" т.зв. Л/ДНР, то це буде явним порушенням Мінських угод.

Держдума у вівторок затвердила постанову про негайне направлення президенту РФ звернення про необхідність визнання "ДНР" і "ЛНР".