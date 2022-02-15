Нардеп Лубінець: Визнання "Л/ДНР" означатиме автоматичний вихід Росії з мінського та нормандського процесів

Підписання президентом Російської Федерації Володимиром Путіним звернення Держдуми про визнання так званих Л/ДНР означатиме автоматичний вихід Росії з мінського та нормандського переговорних процесів, вважає голова комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, член групи "За майбутнє" Дмитро Лубінець.

"Ми тепер очікуємо, якою буде позиція Путіна: якщо він це підпише, то, на мою думку як голови профільного комітету, Росія у такий спосіб виходить із "мінського формату", автоматично - з "нормандського формату". Водночас це точно не послаблює нашої позиції, тому що всьому світу ми постійно показуємо, що готові виконувати і Мінськ, і інші наші зобов'язання", - сказав він у вівторок.

Водночас депутат вважає, що з боку європейських партнерів не буде заперечень щодо посилення у такому разі санкційного тиску на РФ.

"Думаю, що навіть Німеччина здивується такій позиції Російської Федерації. Ймовірно, тепер з'явиться вікно можливості щодо юридичного блокування запуску "Північного потоку - 2", - сказав Лубінець.

Як повідомлялося, 15 лютого Держдума на засіданні у вівторок ухвалила постанову щодо негайного скерування президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих Л/ДНР.