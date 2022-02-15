У "Євросолідарності" розцінюють рішення Держдуми про звернення до Путіна щодо визнання т. зв. ЛНР/ДНР як вихід РФ із Мінських домовленостей

Рішення Держдуми про негайне направлення президенту Російської Федерації Володимиру Путіну звернення щодо визнання так званих ЛНР/ДНР можна розцінювати як вихід Росії з Мінських домовленостей, вважає народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький.

"Гадаю, що у такий спосіб він сам розриває Мінські домовленості. Росія фактично виходить із усіх Мінських домовленостей і треба шукати нові формати, і це залежить від влади, для того, щоб ми повернулися в окуповані території", - сказав Княжицький у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За його словами, у такий спосіб Путін хоче отримати якусь сатисфакцію, оскільки "західний світ поставив його в таку ситуацію, коли всі зрозуміли, що він є агресором, то він у такий спосіб має грати у свою гру, мститись Україні і мститись цивілізованому світу".