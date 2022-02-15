Політика

08:14 15.02.2022

Кулеба: ООН могла б стати активною учасницею дипломатичних переговорів для зниження напруги навколо України

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Кулеба: ООН могла б стати активною учасницею дипломатичних переговорів для зниження напруги навколо України

ООН могла б стати активною учасницею дипломатичних переговорів для зниження напруги навколо України, вважає міністр закордонних справ української держави Дмитро Кулеба.

"Переконаний: ООН може і має бути активною учасницею дипломатичних зусиль та партнерів для зниження напруги", - написав Кулеба у мікроблозі Twitter у понеділок увечері за підсумками переговорів із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Кулеба зазначив, що вони обговорили шляхи деескалації кризи безпеки, "створені РФ", наголосивши, що "дипломатія – єдиний відповідальний шлях".

Як повідомлялося, генсек ООН Антоніу Гутерреш у понеділок провів зустрічі у віртуальному форматі окремо з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим та главою МЗС України Дмитром Кулебою.

 

Теги: #оон #кулеба #гуттеріш
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