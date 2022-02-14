"Голос" та "Євросолідарність" пропонують ВР ухвалити звернення до США та Великої Британії щодо створення коаліції для протидії агресії РФ

Група народних депутатів із фракцій "Голос" та "Європейська солідарність" зареєстрували проєкт постанови щодо звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки та парламенту Великої Британії про створення міжнародної коаліції демократичних держав для протидії повномасштабній війні.

Автори документу також пропонують передбачити створення безпольотної зони навколо українсько-російського, українсько-білоруського, українсько-молдавського державного кордону, а також над українськими акваторіями Чорного та Азовського морів.

Відповідний проєкт постанови №7047 зареєстровано у Верховній Раді у понеділок, повідомляє сайт парламенту. Його текст наразі відсутній.