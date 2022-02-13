Нараду керівників фракцій з представниками силових відомств перенесено на понеділок - Разумков

Нарада представників силових відомств з керівниками фракцій Верховної Ради, що планувалася на неділю, перенесена на понеділок, 14 лютого, і проведе її секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов, повідомив глава міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков (позафракційний).

"За результатами вчорашньої зустрічі в парламенті, де були присутні керівники всіх депутатських фракцій і груп, ми домовилися вже сьогодні викликати міністрів оборони і МВС, керівництво Генштабу та інших силових відомств, щоб обговорити ситуацію в країні і разом напрацювати план дій в нинішній ситуації. Сьогодні ці домовленості були скасовані, а нарада перенесена на понеділок, 14 лютого, змінені її склад і формат - вона відбудеться під головуванням секретаря Ради національної безпеки і оборони", - написав Разумков у неділю в телеграмі.