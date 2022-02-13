Політика

14:18 13.02.2022

Закритого засідання Ради в неділю не буде, зустріч нардепів із силовиками перенесена -Железняк

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Закритого засідання Ради в неділю не буде, зустріч нардепів із силовиками перенесена -Железняк

Народний депутат фракції "Голос", заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк спростував інформацію про скликання позачергового закритого засідання Верховної Ради, а також про масовий виїзд народних депутатів з Києва.

"Ніхто сьогодні/завтра закритого засідання позачергового не оголошує... масово депутатів до Львова, Тернополя, Варшави та інших екзотичних місць ніхто не вивозить з Києва. Рада працює в стандартному режимі. Попросили фракції всіх своїх депутатів зібрати в понеділок і забезпечити нормальну явку у вівторок,що, давайте чесно, цілком нормально в такій ситуації", - написав Железняк в Telegram в неділю.

Він також повідомив, що зустріч з силовиками і главами фракцій, призначену на 16.00 неділі, "скасували і перенесли".

"Поки що виглядає так, що завтра буде погоджувальна (рада депутатських фракцій і груп – ІФ) і потім закрита фракція (закрите засідання фракції - ІФ) у Слуг (фракції "Слуга народу" – ІФ) ввечері. Може поміняють графік роботи Ради, але далеко не факт", - додав парламентарій.

Железняк також розповів, що питання запровадження воєнного стану в Україні взагалі не обговорювалося.

Як повідомлялося, співголова фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив у суботу, що керівники фракцій і груп Верховної Ради в неділю о 16.00 можуть провести закрите засідання з керівництвом силових структур. Пізніше він поінформував, що ініціатива "Євросолідарності" і "Голосу" про проведення позачергового засідання Верховної Ради в суботу або в неділю не була підтримана. За словами Порошенка, його фракція пропонує не пізніше понеділка розглянути в парламенті питання про збільшення фінансування Збройних сил України, забезпечення фінансування стратегічних резервів.

 

Теги: #рада #голос #засідання #железняк
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