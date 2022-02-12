Байден попередив Путіна про наслідки у разі нападу РФ на Україну

Президент США Джозеф Байден під час розмови зі своїм російським колегою Володимиром Путіним заявив, що Вашингтон готовий як до дипломатичного врегулювання напруженості навколо України, так і до інших сценаріїв, повідомили в суботу в Білому домі.

"Президент Байден дав ясно зрозуміти президенту Путіну, що США, як і раніше, готові до дипломатії у повній координації зі своїми союзниками та партнерами, але також ми готові до інших сценаріїв", - йдеться у заяві Білого дому за підсумками телефонної розмови двох лідерів.

Згідно із заявою, Байден попередив, "якщо Росія зробить подальше вторгнення в Україну, то США разом із союзниками та партнерами дадуть рішучу відповідь, і будуть швидкі та серйозні наслідки для Росії".

Крім того, Байден під час телефонної розмови з Путіним зазначив, що, "в разі російського вторгнення в Україну, це призведе до повсюдного людського страждання та погіршить репутацію Росії".

Розмова Байдена та Путіна закінчилася о 19:06 за Києвом і тривала трохи більше години.