Кулеба про відповідь Борреля голові МЗС РФ: Чим більше Європу намагаються розділити, тим більш об'єднаною вона стає

Чим більше Європу намагаються розділити, тим більш об'єднаною вона стає, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Чудовий і сильний крок Жозепа Борреля і 27 країн-членів ЄС. Чим більше Росія намагається розділити Європу, тим більш об'єднаною стає Європа. По суті, єдина ефективна стратегія при боротьбі з агресивною Росією", - написав Кулеба у своєму мікроблозі в Тwitter, коментуючи зроблену раніше заяву Борреля у відповідь на листи глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

У свою чергу, Боррель у своєму мікроблозі Тwitter за підсумками зробленої заяви наголосив, що напруженість та розбіжності мають вирішуватися шляхом діалогу та дипломатії.

"Ми закликаємо Росію до деескалації та припинення нарощування військової могутності в Україні та навколо неї, а також у Білорусі", - написав високий представник ЄС у своєму Тwitter.

Раніше повідомлялося, що високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель виступив із заявою, в якій констатував той факт, що відповідь на письмове послання Москви кожній окремій країні Євросоюзу була направлена від імені всіх 27 членів.