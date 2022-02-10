Політика

13:53 10.02.2022

Литва допомагатиме впроваджувати євроінтеграційні реформи в Україні - прем'єр

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Литва допомагатиме впроваджувати євроінтеграційні реформи в Україні - прем'єр

 Литва продовжить технічну та експертну допомогу імплементації реформ в Україні, особливо тих, які наближають Україну до Європейського Союзу, заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

"Ми продовжимо нашу технічну та експертну допомогу імплементації реформ в Україні, особливо пов'язаних із реалізацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, і які наближають Україну до ЄС. Із Денисом (прем'єр-міністр України Денис Шмигаль – ІФ) ми обговорили прогрес і виклики на шляху реформ України", - сказала Шимоніте на спільній пресконференції зі Шмигалем у Києві в четвер.

Вона додала, що вітає прихильність уряду України продовжувати проведення необхідних реформ, особливо тих, які посилюють верховенство права і спрямовані на боротьбу з корупцією. "Це необхідна умова стабільності, економічного зростання України та найкращого європейського життя для її народу. Успіх України - найкраща зброя проти агресії Росії", - наголосила Шимоніте.

Насамкінець прем'єр також звернулася до українців українською мовою. "Друзі, брати й сестри українці, Литва завжди з вами. Разом до перемоги. Слава Україні!"- сказала Шимоніте.

Теги: #литва #допомога #шимоніте
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