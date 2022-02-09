Політика

19:19 09.02.2022

Кулеба: Нові правила безпеки в Європі не розроблятимуть без України

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Кулеба: Нові правила безпеки в Європі не розроблятимуть без України

Нові правила безпеки в Європі не розроблятимуть без України, оскільки тут вирішується майбутнє європейської архітектури безпеки, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"З тієї інформації, якою я володію, я можу сказати, що у мене є враження, що він (президент Франції Еммануель Макрон - ІФ) сам ще доволі абстрактно уявляє, про що йдеться, але він, очевидно, особисто гостро відчув потребу в якихось нових правилах. Але ці правила не будуть розроблятися без України з тієї простої причини, що зараз тут, в Україні, в ці місяці і вирішується майбутнє євроатлантичної архітектури безпеки, якою вона буде", - сказав Кулеба на брифінгу в Києві в середу, коментуючи заяву Макрона про необхідність діалогу щодо нових гарантій безпеки в Європі.

Він додав, що до цього Україна була інтегрована у процес вироблення відповідних рішень, і висловив переконання, що так буде й надалі.

Теги: #правила #європа #безпека
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