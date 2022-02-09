Політика

12:54 09.02.2022

Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити за основу законопроєкт, що приводить закони у відповідність до закону "Про всеукраїнський референдум"

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Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити за основу законопроєкт, що приводить закони у відповідність до закону "Про всеукраїнський референдум"

Комітет з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній Раді внести до порядку денного поточної сесії та прийняти за основу законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів у зв'язку з прийняттям закону "Про всеукраїнський референдум", повідомляє сайт парламенту

Доопрацьований законопроєкт №5875 приводить законодавчі акти у відповідність до закону "Про всеукраїнський референдум".

Проєкт пропонує внести зміни до законів "Про політичні партії в Україні" та "Про Державний реєстр виборців" щодо права політичної партії бути суб'єктом процесу всеукраїнського референдуму, утворення політичними партіями фонду агітації з ініціативи проведення всеукраїнського референдуму, фонду всеукраїнського референдуму, надання фінансових звітів про надходження та використання коштів таких фондів, порядку складання попередніх та уточнених списків виборців і використання персональних даних, що містяться у базі даних Державного реєстру виборців, під час всеукраїнського референдуму.

Як повідомлялося, урядовий законопроєкт №5875 було зареєстровано у парламенті 30 серпня 2021 року.

Теги: #рада #референдум #комітет
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