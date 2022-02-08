Лідери Німеччини, Франції та Польщі обговорюють у Берліні ситуацію навколо України

Президент Франції Емманюель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда та канцлер ФРН Олаф Шольц у вівторок увечері обговорюють у Берліні ситуацію навколо України, лідери наголошують на необхідності домогтися мирного врегулювання проблеми шляхом переговорів.

"Наше прагнення сьогодні в рамках "Веймарського трикутника" – ми хочемо деескалації надзвичайно напруженої ситуації, нам потрібні переговори та рішення", – сказав Шольц журналістам перед початком переговорів.

За його словами, необхідно "зберегти мир в Європі дипломатією та чіткими сигналами". "Наша сьогоднішня зустріч стане гарною для цього можливістю", - сказав він.

Дуда зі свого боку зазначив, що дуже стурбований ситуацією.

"Наше завдання - забезпечувати дотримання міжнародного права та зберігати територіальну цілісність і тих країн, які не входять ні до ЄС, ні до НАТО. Проте вони наші партнери. Я думаю і говорю про Україну", - сказав президент Польщі.

У свою чергу Макрон заявив про важливість продовження діалогу з Росією, щоб гарантувати безпеку в Європі. "Ми повинні продовжувати діалог, зберігаючи єдність. Це потрібно, щоб зупинити ескалацію, досягти деескалації", - сказав він.

Президент Франції наголосив, що найближчими тижнями Франція, ФРН і Польща активно працюватимуть на цю тему. Зокрема, за його словами, це має дозволити "знайти способи розпочати серйозний діалог з Росією одразу на кількох майданчиках".

Макрон зазначив, що серед іншого НАТО, США, але також і європейські країни працюватимуть над тим, які можна запропонувати Росії "гарантії у безпековій сфері".