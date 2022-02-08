Політика

20:47 08.02.2022

Україна може розраховувати на підтримку Естонії, зокрема щодо розширення ЄС – спікер естонського парламенту

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Україна може розраховувати на підтримку Естонії, зокрема щодо розширення ЄС – спікер естонського парламенту

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із головою Рійгікогу (естонського парламенту) Юрі Ратасом, який перебуває в Україні з офіційним візитом.

Як повідомляє пресслужба Кабінету міністрів, під час зустрічі сторони обговорили питання безпеки та співробітництва у сфері діджиталізації.

Зокрема, український прем'єр-міністр подякував Юрі Ратасу за візит і наголосив, що присутність міжнародних партнерів в Україні є ключовим сигналом підтримки та солідарності.

"Значна увага до України, присутність наших партнерів тут і на лінії зіткнення є сьогодні ключовим стримувальним фактором для агресора. Ми вдячні за допомогу, яка стала внеском у захист східного кордону Європи", - зазначив глава українського уряду.

Він наголосив, що Україна заплатила високу ціну за європейське майбутнє і для українського суспільства дуже важливо отримати чіткий план європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави. Зокрема, очікуваним є включення України до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО.

"Зі свого боку Юрі Ратас зазначив, що Україна може розраховувати на підтримку Естонії, зокрема щодо розширення Європейського Союзу", - додають у пресслужбі українського уряду.

 

 

Теги: #зустріч #премєр #естонія
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