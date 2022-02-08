Політика

19:01 08.02.2022

Макрон сприймає логіку Путіна про те, що треба переналаштовувати міжнародну структуру безпеки в Європі - Грищенко

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Макрон сприймає логіку Путіна про те, що треба переналаштовувати міжнародну структуру безпеки в Європі - Грищенко

З озвученого президентом Франції Еммануелем Макроном у Києві за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським зрозуміло, що Макрон сприймає логіку президента РФ Володимира Путіна про те, що треба переналаштовувати міжнародну структуру безпеки в Європі, а, можливо, й у світі, вважає колишній віцепрем’єр-міністр України, ексміністр закордонних справ України Костянтин Грищенко.

"З того, що було озвучено, зрозуміло, що президент Франції сприймає логіку Путіна про те, що треба переналаштовувати міжнародну структуру безпеки в Європі, щонайменше, бажано, у світі, з якимись новими підходами, які, як озвучив Макрон, мають влаштовувати всіх. Водночас залишається без відповіді питання, чим не влаштовував старий порядок, де всі базувалися на статуті ООН, на Гельсінських документах, на принципі непорушності кордонів, і що буде гарантією того, що будь-які нові домовленості не будуть порушені тоді, коли тій самій Росії здаватиметься, що це буде їй вигідно", - сказав Грищенко агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

На запитання про те, що означає заява Макрона щодо того, що найближчими тижнями в рамках Тристоронньої контактної групи може бути внесено прояснення щодо комплексу заходів стосовно виконання Мінських угод, Грищенко зазначив, що поки що жодних зрозумілих сигналів щодо питань, стосовно яких може бути досягнуто компромісу, не надходило.

"Наскільки я розумію, зараз саме цим мають займатися дипломатичні радники в рамках "нормандського формату". Вони мають чітко розібратися з тим, що є прийнятним, неприйнятним. Але, здається, це й так усім відомо. Тобто тут більше питання в тому, чи можна чекати на якісь зрушення, які дадуть змогу вийти на можливість досягнення зрозумілого прогресу. Поки що жодних зрозумілих сигналів щодо питань, стосовно яких може бути досягнуто компромісу, не надходило в публічному вимірі", - сказав Грищенко.

Водночас ексглава МЗС України звернув увагу на те, що можна буде оцінювати результати візиту Макрона тоді, коли стане зрозуміло, стосовно чого саме було досягнуто хоча б попередніх домовленостей.

"Будь-які такі візити дають змогу сподіватися на зменшення напруги, і саме тому до нас, до Києва, стільки відбувається візитів на рівні глав держав, урядів і ще більше на рівні міністрів - тому що всі переймаються одним питанням: яким чином запобігти загрозі повномасштабної агресії, повномасштабних бойових дій. У цьому контексті ініціатива Макрона щодо проведення переговорів із Путіним, а потім із Зеленським якраз вписується у це надтермінове завдання", - пояснив Грищенко.

Теги: #безпека #експерти #франція
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