Рівень санкцій проти РФ має бути максимальним - Стефанчук

Рівень санкцій проти Російської Федерації має бути максимальним, вважає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Рівень санкцій має бути максимальним, щоб стримувати РФ від її необдуманих кроків", - сказав Стефанчук на зустрічі з міністрами закордонних справ Чехії, Австрії та Словаччини Яном Ліпавським, Александром Шалленбергом та Іваном Корчоком.

Як повідомляє сайт українського парламенту, голова Верховної Ради звернув увагу, що Росія намагається дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в Україні, та висловив сподівання на подальшу дипломатичну підтримку України з боку Чехії, Словаччини та Австрії й посилення політико-дипломатичного тиску на РФ.

Стефанчук зазначив, що український парламент зробив дуже багато для виконання Копенгагенських критеріїв.

"Дуже важливий для України напрям, закріплений у Конституції, — це шлях до ЄС і НАТО. Хочу висловити сподівання на підтримку Чехією, Словаччиною та Австрією руху України в цьому напрямі. Головна мета України – бути членом НАТО, а не поза межами Альянсу. Сподіваємось на запрошення України на наступний саміт НАТО в Мадриді та на проведення повноцінного засідання Комісії Україна-НАТО високого рівня, очікую, що нова Стратегічна концепція НАТО, яку буде схвалено в Мадриді, підтвердить прихильність союзників політиці відкритих дверей НАТО", - наголосив він.

Учасники зустрічі також обговорили парламентський вимір "Кримської платформи".

Стефанчук розповів про намір покращити інформування парламентаріїв іноземних держав щодо реальної ситуації в Криму. За його словами, стратегічна мета України – створення Міжнародної парламентської асамблеї "Кримської платформи".

Спікер також висловився за необхідність активізувати співпрацю на рівні "груп дружби" законодавчих органів України, Чехії, Словаччини та Австрії.