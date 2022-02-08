Політика

15:38 08.02.2022

Франція і Німеччина продовжать бути посередниками для врегулювання конфлікту на Донбасі - Макрон

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Франція і Німеччина продовжать бути посередниками для врегулювання конфлікту на Донбасі - Макрон

Франція і Німеччина продовжать роботу в ролі посередників для врегулювання конфлікту на Донбасі, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

"Франція і Німеччина продовжуватимуть відгравати роль посередників для того, щоб урегулювати конфлікт. Ми разом підтвердили ще з канцлером Меркель продовження дискусії у форматі "нормандської четвірки" на рівні лідерів держав", - сказав Макрон на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у вівторок.

Теги: #франція #макрон #зеленський
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