Франція і Німеччина продовжать бути посередниками для врегулювання конфлікту на Донбасі - Макрон

Франція і Німеччина продовжать роботу в ролі посередників для врегулювання конфлікту на Донбасі, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

"Франція і Німеччина продовжуватимуть відгравати роль посередників для того, щоб урегулювати конфлікт. Ми разом підтвердили ще з канцлером Меркель продовження дискусії у форматі "нормандської четвірки" на рівні лідерів держав", - сказав Макрон на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у вівторок.