Деескалація навколо України дасть змогу Європі уникнути великих економічних труднощів - міністр економіки Франції

Міністр економіки та фінансів Франції Бруно ле Мер пов'язав головну ціль візиту президента Франції до Москви - деескалацію ситуації навколо України - з економічним благополуччям Європи.

"Цей візит більш ніж необхідний. Єдиний варіант, за який виступає президент республіки і який він відстоював у Москві на зустрічі з Володимиром Путіним, - це деескалація", - заявив міністр у вівторок в ефірі радіостанції France Inter, коментуючи підсумки візиту Еммануеля Макрона до Москви.

"Ескалація конфлікту створить непереборні труднощі для всіх з точки зору економічного... Це виллється в новий спалах цін на газ і як наслідок - у новий спалах цін на електрику. Це все те, чого ми хочемо уникнути. І є лише один шлях - це деескалація", - сказав ле Мер.

За його словами, обраний французьким президентом шлях "усі європейці мають підтримувати". Міністр не бачить іншого шляху, крім діалогу, що, на його думку, передбачає також збереження твердості своєї позиції.

Ле Мер назвав три стратегічні цілі Франції та Європи, які мають бути досягнуті у процесі врегулювання української кризи. По-перше, це енергетична незалежність Європи. По-друге, повага до кордонів та суверенітет України, тобто свобода Києва ухвалювати власні рішення. По-третє, місце Росії у геополітичній розстановці: "Чи Росія працює і веде діалог з Європою - чи вона повністю схиляється на бік Китаю".