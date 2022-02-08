Шмигаль сподівається, що Чехія та Австрія незабаром підпишуть декларації щодо підтримки європейської перспективи України

Підписання на рівні глав держав та урядів спільних декларацій про європейську перспективу України стане чітким сигналом, що проєвропейські реформи в Україні заслуговують на підтримку всіх країн-членів Європейського Союзу, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Під час зустрічі з міністром закордонних справ Австрії Александером Шалленбергом, міністром закордонних справ Словаччини Іваном Корчком та міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським Шмигаль подякував Словаччині за підписання відповідної декларації та висловив сподівання, що невдовзі євроінтеграцію України офіційно підтримають також Чехія та Австрія, повідомляє "Урядовий портал".

Шмигаль також наголосив, що візит глав МЗС трьох європейських країн є важливим сигналом солідарності з Україною. Він подякував за надання економічної, гуманітарної та військової підтримки, а також особисто міністрам за відвідування лінії розмежування напередодні.

"Вдячний за тверду позицію ваших країн. Сьогодні ми маємо високий рівень підтримки з боку Європейського Союзу та її країн-членів. Практична допомога Збройним силам України є для нас критично важливою, оскільки сьогодні Україна стала щитом Європи перед лицем загрози зі Сходу", - зазначив прем'єр-міністр.

Міністри закордонних справ, у свою чергу, запевнили, що Австрія, Словаччина та Чехія повністю підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.