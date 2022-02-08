Політика

10:42 08.02.2022

Порошенко на засіданні Політичної асамблеї ЄНП закликав на рівні ЄС рекомендувати державам-членам підтримати Україну зброєю

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Порошенко на засіданні Політичної асамблеї ЄНП закликав на рівні ЄС рекомендувати державам-членам підтримати Україну зброєю

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко взяв участь у засіданні Політичної асамблеї Європейської народної партії щодо ситуації з безпекою навколо України.

"Петро Порошенко закликав партнерів, в тому числі Європейську народну партію, посилити підтримку України, зокрема шляхом більш жорсткої санкційної політики проти Росії, зупинки "Північного потоку 2", надання Україні оборонної летальної зброї, а також Плану дій щодо членства в НАТО та схвалення політичного рішення про перспективу членства України в Європейському Союзі", - повідомляє пресслужба "Євросолідарності".

Порошенко наголосив, що саме в Україні вирішується майбутнє безпеки в Європі, тому важливе значення має потужна, добре скоординована та консолідована відповідь Заходу на виклики, які породжує російська агресія. Також він презентував бачення стратегії зміцнення міжнародної підтримки і солідарності з Україною на тлі поточних викликів.

"Не недооцінюйте Україну та себе. Не бійтеся Путіна. Не бійтеся здивувати його своєю єдністю, солідарністю і потужною підтримкою України", – наголосив він, закликавши до жорсткості у протидії агресії Кремля, а не його умиротворення.

Крім того, Порошенко висловив рішуче засудження концентрації військ і нарощування збройного потенціалу Росії вздовж державного кордону України і закликав до негайної деескалації з російської сторони.

Теги: #порошенко #зброя #єнп #агресія_рф
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