Політика

10:42 08.02.2022

У Парижі побачили можливість стабілізації ситуації навколо України після візиту Макрона до Москви

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У Парижі побачили можливість стабілізації ситуації навколо України після візиту Макрона до Москви

На думку держсекретаря при французькому МЗС Клемана Бона, візит президента Франції Еммануеля Макрона до Москви, що відбувся напередодні, створив передумову до деескалації ситуації навколо України.

"Є можливий шлях для того, щоб уникнути конфлікту. Така ціль. А потім вибудувати деескалацію", - заявив Бон у вівторок в ефірі телеканалу France 2.

"Це займе час. Це початок процесу. Є багато ризиків, як російська військова присутність біля воріт України, яка залишається надзвичайно потужною і надзвичайно тривожною. І тому теж президент сьогодні буде в Києві. Але таке сподівання на діалог існує. І вчора це матеріалізувалося через ініціативу візиту президента до Москви", - сказав держсекретар.

Дипломат зазначив, що в таких очікуваннях потрібно виявляти обережність, оскільки "ризик залишається високим", і відзначив значну російську військову присутність біля кордону України. Але усе-таки, вважає Бон, є можливість стабілізації ситуації, а потім, у найближчі тижні, забезпечення деескалації.

Президент Макрон зустрічався у Москві з президентом Путіним увечері 7 лютого. Їхні переговори тривали понад п'ять годин. Деескалація навколо України була центральною темою візиту французького президента.

У вівторок Макрон зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

Теги: #франція #агресія_рф #макрон
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