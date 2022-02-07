Політика

19:05 07.02.2022

Спроба вбити клин між Україною та Німеччиною призведе до посилення взаємної підтримки - Бербок

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Спроба вбити клин між Україною та Німеччиною призведе до посилення взаємної підтримки - Бербок

Спроба розділити Україну та Німеччину призведе до того, що обидві країни посилять допомогу одна одній, вважає міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

"Якщо хтось хоче вбити клин між Україною та Німеччиною, тим інтенсивніше ми один одному допомагатимемо. Тому ми продовжуватимемо наші міцні зв'язки не тільки телефоном та смс, оскільки зважаючи на реалізацію Мінських домовленостей, нарешті маємо трохи просунутися вперед. Тут ми разом із нашими французькими партнерами працюватимемо далі у "нормандському форматі" всіма засобами, які у нас є", - сказала Бербок на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві у понеділок.

"Зустріч радників у "нормандському форматі", яка відбулася і знову має відбутися цього тижня у Берліні - це ознака надії та стимул, щоб іще раз прискоритися", - додала вона.

Теги: #україна #співпраця #німеччина
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