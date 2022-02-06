Політика

14:48 06.02.2022

Сі Цзіньпін зустрівся з президентом Польщі, обговорив зміцнення контактів з міжнародних проблем

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Сі Цзіньпін зустрівся з президентом Польщі, обговорив зміцнення контактів з міжнародних проблем

 Голова КНР Сі Цзіньпін у неділю провів зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою і обговорив широке коло питань у відносинах двох країн, передає агентство Associated Press (AP).

За даними AP, Сі Цзіньпін і Дуда обговорювали зміцнення контактів КНР і Польщі з "основних міжнародних проблем", а також "розкриття потенціалу" при взаємодії двох країн у сферах економіки, торгівлі, інвестицій, транспорту, технологій.

Сі Цзіньпін також заявив про готовність КНР відігравати активну роль у створенні великого логістичного центру в Польщі і в перетворенні цієї країни в ключову сполучну ланку між Китаєм і Європою.

Водночас агентство уточнює, що Польща стала єдиною країною ЄС, чий обраний лідер прибув на зимову Олімпіаду в Пекін, незважаючи на ініційований США дипломатичний бойкот ігор.

AP нагадує, що Польща нарівні з Угорщиною і Сербією вважається однією з країн, за допомогою якої КНР посилює вплив в Європі. Так, Польща бере участь у "форматі" 16+1" - ініціативі Китаю щодо співпраці з країнами Центральної та Східної Європи.

Крім того Сі Цзіньпін в неділю зустрівся з прем'єр-міністром Пакистану Імраном Ханом і пообіцяв активізувати співпрацю з Ісламабадом у рамках китайсько-пакистанського економічного коридору з метою будівництва доріг, електростанцій та іншої інфраструктури.

AP пояснює, що в останні дні Сі Цзіньпін зустрівся з цілою низкою світових лідерів, зокрема з президентом РФ Володимиром Путіним. Напередодні глава КНР вів переговори з президентом Сербії Олександром Вучичем, президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі, президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим і лідером Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим.

Теги: #китай #польща #дуда #сі_цзіньпін
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