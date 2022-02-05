Столтенберг і фон дер Ляєн обговорили ситуацію навколо України і координацію НАТО і ЄС

Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів розмову з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо ситуації навколо України, він відзначив важливість координації НАТО і ЄС за наступними кроками.

"Повідомив голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн щодо нарощування Росією потужності і дестабілізуючих дій навколо України. Дуже важливо зберігати тісну координацію між НАТО і ЄС щодо наступних кроків, зокрема можливі санкції", - написав він у твітері в суботу.

Раніше в суботу він також провів розмову на ту ж тему з президентом Франції Еммануелем Макроном.