Політика

16:36 05.02.2022

Столтенберг і фон дер Ляєн обговорили ситуацію навколо України і координацію НАТО і ЄС

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Столтенберг і фон дер Ляєн обговорили ситуацію навколо України і координацію НАТО і ЄС

Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів розмову з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо ситуації навколо України, він відзначив важливість координації НАТО і ЄС за наступними кроками.

"Повідомив голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн щодо нарощування Росією потужності і дестабілізуючих дій навколо України. Дуже важливо зберігати тісну координацію між НАТО і ЄС щодо наступних кроків, зокрема можливі санкції", - написав він у твітері в суботу.

Раніше в суботу він також провів розмову на ту ж тему з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Теги: #нато #єс #столтенберг #ляєн
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