Політика

15:07 05.02.2022

Столтенберг і Макрон обговорили нарощування військової потужності РФ навколо України

1 хв читати
Столтенберг і Макрон обговорили нарощування військової потужності РФ навколо України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном нарощування Росією військової потужності в і навколо України.

"Провели добру розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном про нарощування Росією військової потужності в Україні та навколо нього. Я високо оцінюю його особисту прихильність до подвійного підходу НАТО: стримування/захист і діалог. Єдність НАТО має ключове значення в цей критичний момент", - у Twitter.

 

Теги: #нато #франція #столтенберг #макрон
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:30 05.02.2022
У Парижі вважають, що Франція відіграє центральну роль у врегулюванні українського питання

У Парижі вважають, що Франція відіграє центральну роль у врегулюванні українського питання

22:12 04.02.2022
У НАТО не розраховують на швидке приєднання України до альянсу

У НАТО не розраховують на швидке приєднання України до альянсу

19:44 04.02.2022
Генсек НАТО на заяву лідерів РФ та Китаю не розширюватися: Це не про НАТО, а про повагу до права націй на вибір

Генсек НАТО на заяву лідерів РФ та Китаю не розширюватися: Це не про НАТО, а про повагу до права націй на вибір

17:26 04.02.2022
На Одещину прибули три нові французькі вертольоти для Держприкордонслужби

На Одещину прибули три нові французькі вертольоти для Держприкордонслужби

13:42 04.02.2022
Столтенберг стане керівником Банку Норвегії

Столтенберг стане керівником Банку Норвегії

09:22 04.02.2022
Президент Франції планує відвідати Україну та РФ наступного тижня

Президент Франції планує відвідати Україну та РФ наступного тижня

22:11 03.02.2022
Зеленський погодив з Макроном подальші спільні кроки для підтримки стійкості України

Зеленський погодив з Макроном подальші спільні кроки для підтримки стійкості України

20:05 03.02.2022
Макрон обговорив із президентом Польщі деталі можливої зустрічі щодо України в Берліні

Макрон обговорив із президентом Польщі деталі можливої зустрічі щодо України в Берліні

17:28 03.02.2022
Україна, ЄС і НАТО запустили новий формат для обговорення питань безпеки - Ченцов

Україна, ЄС і НАТО запустили новий формат для обговорення питань безпеки - Ченцов

15:23 03.02.2022
Генсек НАТО заявляє про спрямування Росією до Білорусі комплексів "Іскандер"

Генсек НАТО заявляє про спрямування Росією до Білорусі комплексів "Іскандер"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сергій Притула створює свою партію - ЗМІ

Глава Євроради обговорив із Зеленським ситуацію в регіоні

Глава МЗС Німеччини 7-8 лютого відвідає Україну

"УДАР" піде на вибори до Ради самостійно - Кличко

Україна і Туреччина підписали 8 двосторонніх документів

ОСТАННЄ

Сергій Притула створює свою партію - ЗМІ

Глава Євроради обговорив із Зеленським ситуацію в регіоні

Глава МЗС Німеччини 7-8 лютого відвідає Україну

Берлін наполягає на будь-яких санкціях до РФ у разі порушення цілісності України

Депутати можуть звернутися до КС щодо відповідності Конституції указу президента про призначення Сухачова директором ДБР - Разумков

Порошенко на з'їзді партії "УДАР" закликав усі демократичні сили до єдності

Кличко про своє можливе висування у президенти: Це запитання можна буде поставити за рік

Луценко вступив до партії "Євросолідарність"

"УДАР" піде на вибори до Ради самостійно - Кличко

Порошенко, Луценко, Рудик, Данилюк та Рябошапка присутні на з'їзді партії "УДАР"

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА