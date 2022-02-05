Столтенберг і Макрон обговорили нарощування військової потужності РФ навколо України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном нарощування Росією військової потужності в і навколо України.

"Провели добру розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном про нарощування Росією військової потужності в Україні та навколо нього. Я високо оцінюю його особисту прихильність до подвійного підходу НАТО: стримування/захист і діалог. Єдність НАТО має ключове значення в цей критичний момент", - у Twitter.