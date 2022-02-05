У Парижі вважають, що Франція відіграє центральну роль у врегулюванні українського питання

Офіційний представник французького уряду Габріель Атталь розцінив як провідну роль президента Еммануеля Макрона і Франції у врегулюванні напруженості навколо України.

"Президент республіки та Франція відіграють центральну роль у зусиллях з деескалації", - заявив Атталь у п'ятницю, відповідаючи на запитання журналістів.

"Ми боремося, мобілізуємося з початку цієї кризи для досягнення деескалації. Президент республіки обмінювався думками майже щодня зі своїми колегами", - повідомив представник уряду Франції, нагадавши про телефонні переговори Макрона з президентом РФ Володимиром Путіним, президентом України Володимиром Зеленським, американським президентом Джо Байденом і контакти з європейськими партнерами.

"Ми не відмовимося від жодних зусиль, щоб прийти до деескалації. Саме з такою метою президент республіки поїде на початку наступного тижня в Росію і в Україну", - сказав Атталь.

Він вважає, що за останні тижні досягнуті "суттєві зрушення". У приклад Атталь навів нараду 26 січня в "нормандському форматі" політичних радників керівників Росії, України, Німеччини та Франції, яку назвав дуже важливою. Він також відзначив ухвалену на цій зустрічі спільну заяву.

"І після цих обнадійливих зрушень президент республіки вирушить в Росію і в Україну наступного тижня", - резюмував Атталь.

Раніше в п'ятницю повідомлялося, що Макрон відвідає РФ 7 лютого.