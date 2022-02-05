Політика

09:00 05.02.2022

Депутати можуть звернутися до КС щодо відповідності Конституції указу президента про призначення Сухачова директором ДБР - Разумков

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Депутати можуть звернутися до КС щодо відповідності Конституції указу президента про призначення Сухачова директором ДБР - Разумков

Голова міжфракційного об'єднання "Розумна політика", народний депутат Дмитро Разумков ініціює звернення до Конституційного суду щодо відповідності Основному закону указу президента Володимира Зеленського щодо призначення директором Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова.

"Під новий рік як подарунок… було підписано указ президента про призначення Сухачова на посаду директора ДБР. Це означає…, що було порушено Конституцію в межах повноважень президента. Тому, я думаю, що ми звертатимемося, я впевнений, що колеги до цього приєднаються, до Конституційного суду щодо оскарження цього указу", - сказав Разумков у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" в п'ятницю.

За словами народного депутата, президент не міг не знати, що порушує закон.

"Президенту завжди на стіл кладуть довідку, що відповідає законності, що не відповідає законності. Але коли бажання отримати свого керівника ДБР більше, ніж бажання, щоб у цій державі працювали Конституція та закон, то ми отримуємо такий результат", - зазначив Разумков.

 

 

Теги: #разумков #дбр #сухачов
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