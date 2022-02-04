Політика

15:32 04.02.2022

Кличко про своє можливе висування у президенти: Це запитання можна буде поставити за рік

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Кличко про своє можливе висування у президенти: Це запитання можна буде поставити за рік

Лідер партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко поки що не готовий відповідати на запитання про можливу участь у президентських виборах.

"Це запитання можна буде поставити через рік і чітко отримати відповідь", - сказав він на брифінгу за результатами XXV з'їзду партії у п'ятницю, відповідаючи на запитання, чи має намір він або його брат Володимир брати участь у президентських виборах.

Кличко вважає, що наразі рано обговорювати кандидатури, оскільки до президентських виборів ще далеко.

Як повідомлялося, Віталій Кличко заявив, що політична сила у наступних парламентських виборах братиме участь самостійно.

У свою чергу керівник виконкому партії Артур Палатний дав зрозуміти, що "УДАР" має намір висувати свою кандидатуру і для участі в наступних виборах президента України.

Вибори президента України відбуваються в останню неділю березня п'ятого року поточного президентського терміну.

Інавгурація Володимира Зеленського відбулася 20 травня 2019 року.

Теги: #кличко #президентство #позиція
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