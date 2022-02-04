Політика

07:24 04.02.2022

Кулеба: Мінські домовленості на умовах Росії суперечать українським національним інтересам і не можуть бути виконані

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Кулеба: Мінські домовленості на умовах Росії суперечать українським національним інтересам і не можуть бути виконані

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на Україну не чиниться тиск із боку західних союзників щодо виконання Мінських домовленостей на умовах РФ, які суперечать українським національним інтересам.

"Мінські домовленості не можуть бути виконані на російських умовах, в основі яких прямий діалог між Україною та ОРДЛО, який нам нав'язують і який на зустрічах на всіх рівнях відкидається. Але якщо мається на увазі, що хтось приїжджає, та починає тиснути на Україну, виконуйте Мінські домовленості так чи так, то цього немає. Це все чутки, у жодній розмові цього не було з однієї простої причини. За всі ці роки наші партнери зрозуміли – ні президент Зеленський, ні Україна не терпітимуть тиску та примусу щось виконувати", – заявив Кулеба в ефірі ток-шоу "Право на владу" у четвер увечері.

Міністр наголосив, що Україна не виконуватиме домовленості в російській інтерпретації, оскільки вони суперечать українським національним інтересам.

 

 

 

Теги: #україна #росія #домовленості #позиція
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