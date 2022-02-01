Політика

20:01 01.02.2022

Джонсон: Санкції проти РФ будуть активовані, тільки-но нога російського солдата ступить на українську землю

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Джонсон: Санкції проти РФ будуть активовані, тільки-но нога російського солдата ступить на українську землю

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон анонсував запровадження пакету антиросійських міжнародних санкцій у разі порушення російського військами українського кордону.

"Ми також разом з іншими країнами готуємо пакет санкцій та інших заходів, які будуть активовані тієї самої хвилини, коли нога російського солдата наважиться перетнути український кордон і ступити на українську територію", - сказав Джонсон у Києві у вівторок на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Глава британського уряду зазначив, що ці санкції узгоджені зі США.

"Життєво важливо, щоб в Москві розуміли, що автоматично ці санкції набудуть чинності, з тим, щоб в ту хвилину, коли почнеться вторгнення на територію суверенної України, ці санкції почали працювати. Хотів би додати щодо позиції наших американських партнерів. Ми сподіваємося, що з ними ми вже погодили такий підхід, і ці санкції почнуть працювати одночасно", - сказав він.

Джонсон наголосив, що це робиться "не для того, щоб проявити ворожість до Росії, а щоб продемонструвати свою відданість захисту свободи, демократії та суверенітету України перед лицем агресії.

Теги: #рф #британія #санкції
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