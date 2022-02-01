Додаткове фінансування підтримає зусилля щодо розвитку вільного та багатого українського суспільства - Джонсон

Додаткове фінансування для України обсягом 88 млн фунтів, анонсоване у вівторок, 1 лютого, має підтримати зусилля щодо розвитку вільного та багатого українського суспільства, вільного від зловмисного впливу, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

"Сьогодні я оголосив про додаткові 88 млн фунтів британського фінансування на підтримку системи належного управління та енергетичної незалежності України. Це фінансування має підтримати зусилля ваші, Володимире, та інших щодо розвитку вільного та багатого українського суспільства, вільного від зловмисного впливу", - сказав Джонсон на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у вівторок.