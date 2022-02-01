Політика

19:50 01.02.2022

Подальше вторгнення РФ в Україну було б катастрофою для Росії і світу - Джонсон

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Подальше вторгнення РФ в Україну було б катастрофою для Росії і світу - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявляє, що вторгнення РФ в Україну може стати політичною, гуманітарною та військовою катастрофою, при чому не тільки для РФ, а й для всього світу.

"Подальше вторгнення Росії в Україну було б політичною та гуманітарною катастрофою, а також військовою катастрофою. Мені здається, що це було б військовою катастрофою як для Росії, так і для світу. І потенційне вторгнення було б поразкою для президента Путіна", - сказав Джонсон у Києві у вівторок на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Теги: #рф #британія #агресія
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