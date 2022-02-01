Боррель не вважає превентивні санкції проти Росії хорошою ідеєю

Євросоюз не має наміру застосовувати превентивні санкції проти Росії через ситуацію навколо України, заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Будемо сподіватися, що цього не станеться. Як я вже говорив, ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб цьому запобігти. Днями в Європарламенті деякі депутати мені поставили те саме запитання: "Чому ви не запроваджуєте превентивні санкції, чому не запроваджуєте санкції до того, як щось трапиться?" Я, як і президент (США Джо) Байден, не вважаю, що це хороша ідея", - сказав Боррель в ефірі російського телеканалу "Дождь", відповідаючи на запитання про те, чи може ЄС застосовувати санкції без вторгнення Росії в Україну.

Він зазначив, що на нього покладено обов'язок пропонувати обмежувальні заходи в ЄС.

"Країни-члени теж можуть вносити подібні пропозиції, але зазвичай ініціативу бере саме верховний представник. І ми не будемо запроваджувати санкції, доки нічого не відбувається", - додав Боррель.