Глави МЗС Австрії, Чехії та Словаччини відвідають Україну наступного тижня
Міністри закордонних справ Австрії, Чеської Республіки та Словаччини відвідають Україну наступного тижня, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"Наступного тижня Дмитро Кулеба також проведе переговори в Києві з міністрами закордонних справ Австрії, Чеської Республіки та Словаччини", - сказав Ніколенко на онлайн-брифінгу у вівторок.
Він зазначив, що за декілька днів в Україні також прийматимуть президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, а 7-8 лютого із спільним візитом до України прибудуть міністри закордонних справ Німеччини та Франції, які здійснять поїздку на Донбас.